Mașină de corp diplomatic, lovită de tren în județul Brașov – VIDEO Informații de ultima ora vin din județul Brașov, acolo unde a avut loc un accident feroviar in care a fost implicat un autoturism, care a ajuns sa fie lovit de tren. Din primele date, nu sunt persoane ranite. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre o mașina a unui corp diplomatic. Incidentul in care a […] The post Mașina de corp diplomatic, lovita de tren in județul Brașov – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

