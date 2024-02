Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au ajuns la spital in dimineața zilei de sambata dupa un accident care a avut loc pe bulevardul principal din orașul Campulung Moldovenesc. Un autoturism a intrat intr-un stalp de beton de pe marginea drumului pe care l-a rupt efectiv. Toți cei cinci ocupanți din autoturism, printre ...

- Patru persoane, intre care un copil de sase ani, au fost transportate la spital, miercuri seara, dupa ce un autoturism a iesit de pe DN 14, in judetul Sibiu, si s-a rasturnat, potrivit news.ro.Accidentul s-a produs pe DN 14, intre Sura Mare si Slimnic.”Din primele cercetari efectuate a rezultat…

- Doua microbuze si un autoturism, in care se aflau in total 17 persoane, au fost implicate, joi dimineata, intr-un accident rutier produs la Bors, judetul Bihor. Noua persoane au fost transportate la spital. Potrivit ISU Bihor, pompierii militari oradeni au actionat, joi dimineata, pentru salvarea victimelor…

- Din primele date de la fata locului a reiesit ca autoturismul condus pe directia Costesti catre Pogoanele de catre o femeie in varsta de 39 de ani a surprins si accidentat mai multi copii care s-ar fi angajat in traversarea drumului in zona marcajului pietonal, a transmis, IPJ Buzau, In urma evaluarii…

- Un accident tragic a avut loc, marți, pe Drumul European 85, in județul Bacau, soldat cu moartea a doi copii și ranirea altor șase persoane. Mașina in care se aflau cei opt pasageri, patru adulți și patru copii, a derapat, dupa ce conducatorul auto a pierdut controlul volanului.

- Patru adulti si doi copii au fost raniti dupa ce o masina a intrat intr-un stalp. Accidentul a avut loc marti seara in localitatea clujeana Baisoara, scrie News.ro. ”In prima instanta, echipajele de la Garda de Interventie Baisoara au asigurat interventia, acestea gasind un autoturism intrat in stalp.…

- Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit seara trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Baișoara. „In prima instanța, echipajele de la Garda de Intervenție Baișoara au asigurat intervenția, acestea gasind un autoturism intrat in stalp. Din fericire, nu au existat victime…

- Noaptea trecuta a avut loc un accident grav la ieșirea din localitatea Nadașelu spre Zalau, in urma caruia s-a produs un incendiu, iar 5 persoane au fost ranite, 4 dintre acestea fiind transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit noaptea…