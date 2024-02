Stiri pe aceeasi tema

- O mașina intrat intr-un stalp, sambata, pe o șosea din județul Suceava. Doi adulți și trei copii au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in orașul Campulung Moldovenesc, potrivit mediafax.O mașina a intrat intr-un stalp, iar doi adulți și trei copii, conștienți și cooperanți, au fost transportați…

- Cinci persoane au ajuns la spital in dimineața zilei de sambata dupa un accident care a avut loc pe bulevardul principal din orașul Campulung Moldovenesc. Un autoturism a intrat intr-un stalp de beton de pe marginea drumului pe care l-a rupt efectiv. Toți cei cinci ocupanți din autoturism, printre ...

- CAZ… In aceasta seara, la 112 a cerut ajutorul o femeie care se deplasa pe drumul județean ce traverseaza comuna Bunești-Averești, avand in mașina pe care o conducea trei copii. Șoferița ar fi spus ca nu se mai poate deplasa, intrucat drumul ar fi anevoios și acoperit cu gheața. Reprezentanții ISU Vaslui…

- NEATENȚIE… Un grav accident rutier s-a produs in urma cu cateva minute la ieșirea din Barlad spre comuna Bacani! A avut loc o coliziune intre doua mașini, cinci persoane fiind implicate. Doua dintre ele au nevoie de ingrijiri medicale, la fața locului fiind alocate o ambulanța tip EPA, tip1 B2 și o…

- Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit seara trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Baișoara. „In prima instanța, echipajele de la Garda de Intervenție Baișoara au asigurat intervenția, acestea gasind un autoturism intrat in stalp. Din fericire, nu au existat victime…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, marti seara, dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp, accidentul petrecandu-se in localitatea Baisoara, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj.

- INTAMPLARI DE ANUL NOU… Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc in urma cu doua ore inainte de a intra in anul 2024. Un taximetrist ghinionist ce se intorcea dintr-o cursa din Muntenii de Sus a fost “urat” de un grup de mascați in stilul de la Ruginoasa, dupa ce i-a evitat in […] Articolul…

- Un autobuz de transport calatori s-a rasturnat pe DN25 in județul Galați. O pasagera a decedat, iar alte patru persoane sunt ranite. Circulația este blocata in zona. ISU Galați a fost solicitat miercuri, 6 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, prin 112, sa se deplaseze la un accident rutier in localitatea…