Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc, iar soferul a fost gasit de pompierii din Olt decedat si cu arsuri pe tot corpul. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca pompierii Detasamentului Caracal, cu o autospeciala…

- Aleksei Navalnii a fost inmormantat in cimitirul Borisov din Moscova. Liderul opoziției ruse a fost omagiat de mii de ruși care au venit sa-și ia ramas bun. Pe langa numele sau, rușii prezenți la inmormantare au scandat și mesaje anti-Putin. ACTUALIZARE 15:40 „Sicriul a fost coborat in pamant”, a scris…

- PAȚANIE… O eleva de la un liceu din Huși, cu permisul luat de puțin timp, a provocat un accident rutier, aseara, pe strada A. I. Cuza. Avand viteza, la un moment dat, pe fondul lipsei de experiența, șoferița a scapat mașina de sub control. Vehiculul s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului,…

- Gigi Becali (65 de ani) a avut, de-a lungul timpului, mai multe mașini de lux. Mercedes, Bentley sau Maybach sunt doar cateva dintre marcile de renume care și-au facut loc in garajul patronului celor de la FCSB. Gigi Becali a dezvaluit ca in prezent conduce un Rolls-Royce și spune ca este fanul companiei…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres. Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau opt…

- PERICULOS… O șoferița in varsta de 40 de ani, impreuna cu fiul ei de 16 ani, au vazut astazi moartea cu ochii, dupa ce au ajuns cu automobilul scapat de sub control, din cauza gheții de pe carosabil, intr-o rapa. Femeia nu a mai putut stapani vehiculul, care a derapat și a ieșit de pe […] Articolul…

- CADOURI… Moș Craciun nu a uitat nici in acest an de juniorii de la Sporting Tigers Vaslui. Peste 130 de copii au avut parte de o surpriza frumoasa, zilele trecute, cand in sala de sport a clubului au primit vizita lui Moș Craciun. Toți copii au primit cadouri și dulciuri, direct din sacul Moșului. Grupele…

- UPDATE: Conform martorilor, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar unul dintre ele era inmatriculat in Republica Moldova. In urma accidentului, moldovenii au ramas blocați in autoturism și au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Victimele au fost evaluate medical la fața…