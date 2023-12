O mare de Moș Crăciun Zeci de Moș Craciun s-au plimbat, vineri, pe bulevardul Magheru din centrul Capitalei. Oamenii costumați de sarbatoare erau angajații companiei coca Cola și au imparțit bautura racoritoare trecatorilor. The post O mare de Moș Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

