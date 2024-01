O maimuță de 43 de ani îl bate pe boss-ul din Minecraft/ Video Un cimpanzeu pitic (bonobo), Kanzi, in varsta de 43 de ani, nascut si crescut in captivitate in Statele Unite, l-a invins pe Dragonul din Ender - o sarcina deloc usoara pentru om -, ”boss”-ul final din jocul video Minecraft, dupa sase luni de antrenament, o isprava postata de YouTube, scrie news.ro. Acest specimen foarte inteligent a avut nevoie de sase luni de antrenament pentru a se familiariza cu jocul, pentru a-l termina. This is an ape ("Kanzi") playing Minecraft! A fascinating experiment on non-human biological neural networks ????



I've been teaching AI to play Minecraft… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest specimen foarte inteligent a avut nevoie de sase luni de antrenament pentru a se familiariza cu jocul, pentru a-l termina. Aceasta experienta unica a fost impartasita cu publicul de catre youtuberul american ChrisDaCow. Youtuberul a publicat doua inregistrari video, una in iulie, despre procesul…

- Agentia spatiala japoneza (Jaxa) "are placerea de a anunta ca sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes pe orbita lunara la 16:51", ora Japoniei (07:51 GMT) luni, a precizat aceasta intr-un comunicat.Coborarea spre Luna va incepe in jurul orei 00:00, ora Japoniei,…

- Jocul de baschet este unul dintre cele mai raspandite sporturi de echipa din lume. Spectacolul este asigurat de finețea, precizia și tehnica cu care jucatorii jongleaza cu mingea in efortul lor de a marca. Se spune ca primul meci de baschet a fost jucat in 1891, in Statele Unite. Nu e de mirare faptul…

- „Am avut greșeli spectaculoase. Faptul ca le recunosc, ma face sa ma simt puternic. Am scos nevinovat un om care era vinovat și dupa ce a scapat, a primit și banii inapoi. S-a prabușit in mine tot eroismul meu“. Este una dintre marturisile pe care a avut curajul sa le faca directorul cotidianul.ro.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir…

- Statutul de vedeta in Romania nu prea prea ajuta la buzunar! La concluzia asta a ajuns frumoasa solista Claudia Pavel care și-a gasit serviciu! Nu acasa, in Romania, ci in Miami, USA, loc unde s-a nascut fiul sau și unde, dupa 10 ani, s-a reintors pentru ca acesta sa cotinue școala. Puștoaica vedeta…

- O schimbare semnificativa vine pe platforma YouTube, unde se vor impune noi restricții cu privire la videoclipurile ce promoveaza ideale corporale nerealiste și comparații daunatoare. Aceste conținuturi nu vor mai fi prezentate in mod repetat adolescenților, incepand cu Statele Unite ale Americii, urmand…

- Canalul de YouTube al lui Ion Cristoiu nu a putut fi accesat. vineri, iar explicația este urmatoarea: Contul de YouTube al lui Ion Cristoiu a fost spart, odata cu contul de Google, informeaza blogul jurnalistului. Hackerii au preluat comanda, au schimbat numele canalului și au facut o transmisiune live…