Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe in perioada 15 – 26 iunie 2024 la noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și in Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii…

- Tragedie in SUA! Directorul celei mai mari banci din Nigeria a murit, impreuna cu familia, intr-un accident de elicopterDirectorul celei mai mari banci din Nigeria si un fost presedinte al bursei tarii africane au murit intr-un accident de elicopter in Statele Unite ale Americii, in California, au…

- Un caz șocant a avut loc, recent, in Statele Unite ale Americii (SUA). Un barbat din Pennsylvania, in varsta de 32 de ani, și-a decapitat tatal, iar la curt timp de la incident a postat un clip pe YouTube in care ține capul in mana, intr-o punga.

- Mai multe curse au fost anulate in SUA, dupa ce companiile aeriene nu au mai putut zbura cu aeronavele 737 Max 9. Circa 23.000 de pasageri au fost afectați deja și se așteapta și alte perturbari ale zborurilor in perioada urmatoare. Autoritatea de reglementare a aviației din Statele Unite ale Americii…

- „Am avut greșeli spectaculoase. Faptul ca le recunosc, ma face sa ma simt puternic. Am scos nevinovat un om care era vinovat și dupa ce a scapat, a primit și banii inapoi. S-a prabușit in mine tot eroismul meu“. Este una dintre marturisile pe care a avut curajul sa le faca directorul cotidianul.ro.…

- Pentru 10 zile, Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" s-a aflat in Statele Unite ale Americii in cadrul turneului aniversar Madrigal 60 - The Magic of Winter, primul in America dupa 35 de ani. Peste 1.000 de spectatori au ovationat Corul Madrigal in monumentala National Cathedral din…

- Timp de 10 zile, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” s-a aflat in Statele Unite ale Americii in cadrul turneului aniversar Madrigal 60 – The Magic of Winter, primul in America dupa 35 de ani. Concertele au avut loc in cele mai faimoase catedrale și cladiri istorice americane.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, va face, in perioada 26 noiembrie – 2 decembrie, o vizita la Washington DC, unde se va intalni cu reprezentanti ai Congresului American, ai Departamentului de Stat American, precum si cu profesionisti din domeniul cultural si academic, dar si cu reprezentanti ai industriei…