Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezbateri aprinse, Germania legalizeaza posesia de canabis pentru uz personal Bundestagul a adoptat o lege care permite persoanelor fizice si asociatiilor de voluntari sa cultive si sa detina cantitati limitate de canabis, Germania devenind astfel cea mai recenta tara dintr-un grup restrans…

- Andreas Brehme, eroul Germaniei din finala Cupei Mondiale din 1990, a incetat din viața la 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Brehme a marcat, din penalty, in minutul 85, golul victoriei Germaniei in finala cu Argentina (1-0) de la Coppa del Mondo 1990, gazduita de Italia. El figureaza pe lista…

- Lumea fotbalului mondial este in doliu, dupa ce un jucator important a murit. Avea 63 de ani și s-a stins din viața luni seara, in urma unui stop cardiac. A scris istorie pentru echipa Germaniei la finala Cupei Mondiale din 1990.

- Carolina Shiino are 26 de ani și s-a nascut in Ucraina, dar a fost incoronata drept Miss Japonia 2024, fiind primul cetațean japonez naturalizat care a caștigat un astfel de concurs. Insa, victoria tinerei a starnit dezbateri aprinse pe internet.

- Contextul internațional din acele vremuri a fost unul dificil, insa clasa politica i-a dat cu inteligența și curaj un raspuns pe masura, plasand țara deasupra intereselor personale sau de partid, a declarat Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, miercuri, la ceremonia organizata in Parcul Carol I din…

- Intr-o perioada in care firmele private se confrunta cu dificultați financiare și contribuie cu sume semnificative la bugetul de stat, sindicatele din sectorul public sunt in centrul unui val de critici, acuzate de nesimțire in contextul solicitarilor de majorare salariala. Deși sistemul de sanatate…

- Campioana Europei, Manchester City, a invins, marti seara, la Jeddah, scor 3-0, formatia Urawa Red Diamonds, castigatoarea Ligii Campionilor Asiei, si s-a calificat in finala Cupei Mondiale a Cluburilor.Golurile au fost marcate de Hoibraten (45+1 - autogol), Kovacic (52) si Silva (59), potrivit news.ro.…

- Tricoul purtat de Lionel Messi in timpul victoriei Argentinei in finala Cupei Mondiale din 2022 impotriva Frantei s-ar putea vinde pentru suma record de 10 milioane de dolari (8 milioane de lire sterline) cand un set de sase tricouri pe care le-a purtat argentinianul va fi scos la licitatie joi la Sotheby's…