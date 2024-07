Povestea lui la seniori incepe in decembrie 2022, dupa plecarea lui Luis Enrique, la sfarșitul Cupei Mondiale din Qatar. Atunci Federația Spaniola a surprins pe toata lumea numindu-l pe Luis de la Fuente Castillo ca selecționer. La 63 de ani, acesta a reușit sa duca naționala Spaniei in semifinalele EURO 2024. In cariera sa de […] The post Cine este selecționerul “fantoma”, care este aproape de finala Euro, cu Spania first appeared on Ziarul National .