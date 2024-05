Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Galati care si-a batut fiica in varsta de 9 ani, minora decedand din cauza loviturilor, dar si unchiul si matusa victimei au fost trimisi in judecata de anchetatori, dosarul care are ca obiect "omorul calificat" aflandu-se pe rolul Tribunalului Galati.

- Danka, o fetița de doi ani din Serbia, a fost data disparuta pe 26 martie. In tot acest timp, a fost cautata inclusiv in Romania, dupa ce s-a zvonit ca a fost vazuta alaturi de doua femei intr-o stație de tramvai din Viena. Parinții iși pot reveni cu greu din șoc. Vestea ca Danka a murit a venit la…

- Povestea micuței Danka, o fetița in varsta de doar 2 ani din Serbia, a avut un final dureros și șocant. Dupa zile de cautari disperate și speranțe, autoritațile au confirmat cel mai sumbru scenariu posibil și anume micuța a fost ucisa.

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 15:50, polițiștii Sectiei 5 Politie Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca la un imobil de pe strada Calistrat Hogaș din Timișoara s-ar fi produs o explozie. In urma acestui incident au fost ranite 2 persoane, respectiv un barbat, in varsta…

- Un politist in varsta de 39 de ani de la Biroul Rutier Roman s-a sinucis, luni, in locuinta sa, in timpul serviciului. S-a sinucis, cu arma din dotare. Era angajat in Politie de sapte ani, fiind declarat apt la testul psihologic. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au anuntat ca…

- Cazul fetiței de 9 ani din Galați, ucisa in bataie de mama, schimba procedurile la la nivelul Protecției Copilului, privind „instrumentarea și monitorizarea cazurilor de abuz asupra minorilor”. Anchetatorii au gasit o serie de deficiențe grave la nivelul DGASPC Galați.

- Locuința a doi frați traficanți de droguri de mare risc a fost percheziționata de DIICOT, dupa ce unul dintre ei a fost prins in flagrant. Pe 14 februarie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Polițiștii au facut o descoperire șocanta intr-o comuna din județul Vaslui. Trupurile a trei persoane decedate au fost gasite chiar in propria locuința. Nu se știe caua exacta a morții, iar anchetatorii au inceput cercetarile pentru a afla ce s-a intamplat.