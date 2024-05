Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA a prezentat condoleanțe pentru moartea președintelui Raisi, dar va continua sa ceara socoteala Iranului „pentru comportamentul destabilizator”, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, scrie BBC.

- ”Statele Unite isi exprima in mod oficial consoleantele fata de moartea presedintelui iranian Ebrahim Raissi, ministrului de Externe Hossein Amir-Abdollahian si altor membri ai delegatiei lor intr-un accident de elicopter in nord-vestul Iranului”, a anunta intr-un comunicat un purtator de cuvant al…

- Guvernul iranian a anuntat ca au fost identificate toate cele noua victime ale accidentului de elicopter de duminica in care si-a pierdut viata presedintele Ebrahim Raisi. In pofida faptului ca prezentau arsuri severe, a fost stabilita identitatea tuturor ocupantilor aeronavei prabusite, a declarat…

- Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora

- Iranul nu a furnizat avertismente Statelor Unite saptamana trecuta cu privire la calendarul de lansare a unui atac asupra Israelului sau la potențialele sale ținte, a anunțat luni, 15 aprilie, Casa Alba, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei Albe pe probleme de securitate naționala, John Kirby,…

- Casa Alba a remarcat acțiunile de succes ale Israelului de respingere a atacului masiv al Iranului cu ajutorul dronelor și rachetelor. Declarația a fost facuta intr-un comentariu pentru CNN de catre coordonatorul pentru comunicare strategica al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John…

- Facultatea mentala a președintelui Joe Biden a fost pusa din nou sub semnul intrebarii dupa ce a facut o gafa jenanta in timpul unui anunț de vineri. Potrivit New York Post, Joe Biden a numit in mod eronat Fașia Gaza „Ucraina” in timpul anunțului. Biden, in timp ce o gazduia pe premierul italian Giorgia…

- Statele Unite vor anunța vineri un pachet major de sancțiuni vizand Rusia in urma morții liderului opoziției ruse Alexei Navalnii, a declarat marți purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, John Kirby. Rusia va fi trasa la raspundere prin sancțiuniPurtatorul de cuvant…