- Statele Unite au prezentat luni “condoleante oficiale” in urma decesului președintelui iranian Ebrahim Raisi și a altor oficiali iranieni intr-un accident de elicopter care a avut loc cu o zi inainte. Cu toate acestea, oficialii americani au subliniat ca acest incident tragic nu ar trebui sa aiba “un…

- Guvernul iranian a anuntat ca au fost identificate toate cele noua victime ale accidentului de elicopter de duminica in care si-a pierdut viata presedintele Ebrahim Raisi. In pofida faptului ca prezentau arsuri severe, a fost stabilita identitatea tuturor ocupantilor aeronavei prabusite, a declarat…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, ultraconservator considerat un potential succesor al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din apropierea granitei cu Azerbaidjanul.

- Elicopterul care il avea la bord pe președintele Iranului, Ebrahim Rayeesi, a aterizat forțat, iar echipele de salvare fac eforturi sa ajunga la locul accidentului. Accidentul s-a produs la mijlocul zilei de duminica, 19 mai 2024. Președintele Ebrahim Rayeesi se intorcea in Iran dupa ce avusese o intalnire…

- Ministrul iranian de externe a catalogat drept o joaca de copii presupusa riposta israeliana la atacul fara precedent al Iranului, cu sute de rachete și drone, asupra Israelului, și a declarat ca Teheranul nu va raspunde decat daca vor fi vizate "interesele" iraniene, scrie sambata, 20 aprilie, AFP,…

- Mai multe explozii, urmate de un incendiu, au fost raportate in dimineața zilei de miercuri in orașul Djankoi din Crimeea, in zona unui aerodrom militar unde, potrivit site-urilor de specialitate, Rusia ține elicoptere de atac. SUA au subliniat, prin vocea purtatorului de cuvant al Departamentului de…

- Armata israeliana a salutat duminica faptul ca a putut conta pe „o coalitie defensiva de aliati internationali”, condusa de Statele Unite și Marea Britanie, cu Franta si alte tari, pentru a contracara atacul iranian, relateaza AFP. „Atacul fara precedent al Iranului a fost contracarat de o aparare fara…

- Șeful Statului Major iranian spune ca atacul s-a incheiat și de acum forțele iraniene vor raspunde „daca Israelul ne țintește interesele”. El avertizeaza SUA ca daca participa la un atac impotriva Iranului ii va ținti bazele din regiune. Șeful Statului Major iranian a declarat: „Atacul nostru s-a incheiat…