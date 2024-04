Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe joi sa modifice in mod deliberat sistemul de navigatie GPS in toata tara pentru a preveni eventuale atacuri iraniene cu rachete sau drone. De asemenea, armata israeliana a suspendat permisiile pentru toate unitatile sale de lupta. Deciziile au fost luate in contextul ingrijorarilor…

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au "nimic de-a face" cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP. "Nu am avut nimic de-a…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat marti ca a transmis Statelor Unite un mesaj in care le face raspunzatoare, in calitate de principal aliat al Israelului, pentru atacul care a distrus consulatul iranian la Damasc.

- Statele Unite și Marea Britanie anunțau sambata, intr-un comunicat, bombardarea a zeci de ținte din Yemen, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor Houthis – susținuți de Iran – contra traficului internațional comercial și a navelor de razboi ce tranziteaza Marea Roșie. La aceasta operațiune și-au…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 3 februarie, ora 02.20: Alerta in Orientul Mijlociu | SUA lanseaza atacuri de amploare in Siria și Irak: 'Acesta este doar inceputul unor atacuri pe scara larga'Statele Unite au inceput…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca s-a hotarat cum sa raspunda la atacul cu drona care a ucis membri ai serviciilor americane in Iordania, transmite Reuters.Președintele Joe Biden a raspuns „da” atunci cand a fost intrebat de reporteri daca a decis cum sa raspunda la atacuri, potrivit…

- Statele Unite au efectuat marti lovituri in Irak impotriva a trei instalatii legate de militiile sustinute de Iran, a anuntat Pentagonul, dupa ce un atac, in weekend, asupra unei baze aeriene irakiene a ranit soldati americani, relateaza Reuters, citat de news.ro.De la inceputul razboiului dintre…

- Trei ofițeri ai Garzilor Revoluționare iraniene uciși in urma unui atac aerian israelian de sambata care a distrus o cladire din Damasc au fost descriși in presa de stat iraniana cu un titlu onorific folosit doar pentru generali, sugerandu-se astfel ca victimele erau comandanți superiori, informeaza…