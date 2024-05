Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden urmarește indeaproape modul in care Iranul reacționeaza la moartea subita a președintelui sau, așteptandu-se ca status quo-ul regional sa se mențina. In același timp insa, SUA sunt precaute pentru ca o singura acuzație din partea Iranului ar putea escalada tensiunile cu Israelul,…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ieri cinci zile de doliu national dupa moartea presedintelui Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter si l-a desemnat presedinte interimar pe prim-vicepresedintele Mohammed Mokhber, a relatat agentia oficiala de presa iraniana IRNA preluata…

- In timp ce o țara intreaga se pregatește de cele cinci zile de doliu național decretate de stat, iar președintele interimar a primit deja sarcina de a organiza noi alegeri, specialiștii analizeaza și vorbesc despre posibilele cauze ale prabușirii elicopterului in care se afla Ebrahim Raisi. Care ar…

- Ceremonia funerara in memoria inalților oficiali iranieni care au murit in accidentul de elicopter din 19 mai 2024, in frunte cu președintele Ebrahim Raisi, se va desfașura in ziua de 21 mai in orașul Tabriz din provincia Azerbaidjanul de Est (aflata la granița cu Republica Azerbaidjan), regiunea in…

- Guvernul iranian a anuntat ca au fost identificate toate cele noua victime ale accidentului de elicopter de duminica in care si-a pierdut viata presedintele Ebrahim Raisi. In pofida faptului ca prezentau arsuri severe, a fost stabilita identitatea tuturor ocupantilor aeronavei prabusite, a declarat…

- Moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi intr-un accident il face pe fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, principalul posibil succesor al tatalui sau, scrie Politico.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, ultraconservator considerat un potential succesor al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din apropierea granitei cu Azerbaidjanul.

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a fost declarat mort in urma prabușirii elicopterului in care se afla, potrivit agentiei de știri Mehr, iar guvernul cauta cat mai repede un succesor, relateaza Sky News.Moartea lui Ebrahim Raisi marcheaza un moment important pentru Iran și pentru regiune și va indeparta…