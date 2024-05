Modificare majoră pentru cei care țin banii pe card. Ce presupune noua lege Cei care țin banii pe card trebuie sa știe care este limita in ceea ce privește retragerea de numerar. S-a dat lege noua in acest sens, iar fiecare client al bancii trebuie sa știe care este suma maxima pe care o poate scoate de la bancomat intr-o zi. Cum poți mari, de altfel, limita. Lege […] The post Modificare majora pentru cei care țin banii pe card. Ce presupune noua lege appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care țin banii pe card trebuie sa știe care este limita in ceea ce privește retragerea de numerar. S-a dat lege noua in acest sens, iar fiecare client al bancii trebuie sa știe care este suma maxima pe care o poate scoate de la bancomat intr-o zi. Cum poți mari, de altfel, limita. Lege […] The post…

- Astazi, astrele sunt tare generoase din punct de vedere financiar cu doua zodii: Racii și Peștii, care atrag banii ca un magnet. Horoscop 29 aprilie 2024 Berbec Astazi este o zi buna pentru Berbeci din punct de vedere sentimental. Puteți sa va gasiți chiar jumatatea, daca sunteți singuri. Sfarșitul…

- Ministrul Sanatații ia in calcul un proiect care presupune compensarea tratamentului contraceptiv, daca o femeie tanara doreste acest lucru, ”pe baza prescripției medicale”. Proiectul, care ar presupune compensarea anticonceptionalelor, ar fi comparabil cu cel care a stat la baza compensarii vaccinurilor.…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a vorbit despre cum vor fi calculate pensiile, prin noua Lege a Pensiilor, care va intra in vigoare de la 1 septembrie 2024. Schimbare majora adusa de noua Lege a Pensiilor despre care a vorbit chiar șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…

- Cetațenii conștiincioși care intenționeaza sa participe la vot intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sunt in cursa contra cronometru pentru a obține viza de flotant necesara. Fara aceasta, prezența l or la urnele de vot va fi compromisa. Data limita se apropie Autoritațile subliniaza importanța…

- Astrologii au adus horoscopul zilei de miercuri, 13 martie. Astfel am aflat ca una dintre zodii este foarte aproape sa-și indeplineasca visul! Vezi care sunt predicțiile astrale de astazi pentru fiecare zodie in parte! BERBEC Horoscop 13 martie 2024. Astazi puteti pleca pe undeva in plimbare. Trebuie…

- Colecțiile de primavara-vara de haine și incalaminte au fost deja scoase la vanzare, dar la prețuri mai mari, in medie cu 10%. Dar mai sunt inca articole cu prețuri reduse! Chiar daca suntem la inceputul lui martie, cu temperaturi variabile, in toate mall-uri au aparut colecțiile vestimentare noi,…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…