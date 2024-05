Schimbare majoră pentru cei care țin banii pe card. Ce presupune noua lege Cei care țin banii pe card trebuie sa știe care este limita in ceea ce privește retragerea de numerar. S-a dat lege noua in acest sens, iar fiecare client al bancii trebuie sa știe care este suma maxima pe care o poate scoate de la bancomat intr-o zi. Cum poți mari, de altfel, limita. Lege […] The post Schimbare majora pentru cei care țin banii pe card. Ce presupune noua lege appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

