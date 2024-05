Stiri pe aceeasi tema

- "Media platilor directe in UE este de acum 256 euro/ha. Este un decalaj mare intre nivelul din Romania si media din UE, dar solutia problemei este egalizarea platilor directe, va fi posibila doar daca avem decizia de a majora bugetul. Intentia mea este sa fac tot ceea ce e posibil", a declarat Janusz…

- Cei care țin banii pe card trebuie sa știe care este limita in ceea ce privește retragerea de numerar. S-a dat lege noua in acest sens, iar fiecare client al bancii trebuie sa știe care este suma maxima pe care o poate scoate de la bancomat intr-o zi. Cum poți mari, de altfel, limita. Lege […] The post…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, se va deplasa in Romania pentru o vizita de doua zile, in perioada 13-14 mai 2024. Agenda anunțata este una foarte incarcata, iar așteptarile sale sunt multe. Luni, 13 mai, comisarul se va intalni cu prim-ministrul Marcel Ciolacu și cu ministrul…

- In agricultura romaneasca se vorbește prea puțin de performanța, poate si din cauza polarizarii exploatațiilor agricole. Romania este statul cu cel mai mare numar de ferme din UE, iar din pacate, in mare parte, acestea nu sunt performante și fac o agricultura mai degraba de subzistența. Fostul ministru…

- Dramedia doctorului Cirstoiu se apropie de sfarșit. In urma discuțiilor intense, desfașurate in cadrul ședinței coaliției Alianței PSD-PNL, s-a conturat o schimbare majora in strategia politica a celor doua partide. Candidații pentru primariile de sector au fost primii care au protestat cu privire la…

- Victorie importanta pentru fermierii europeni: Comisia de Agricultura a Parlamentului European a aprobat programul de flexibilizare a Politicii Agricole Comune (PAC). Flexibilizarea PAC a fost principala revendicare a fermierilor care au participat la protestele ce au avut loc, in iarna, in toata Europa.…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a vorbit despre cum vor fi calculate pensiile, prin noua Lege a Pensiilor, care va intra in vigoare de la 1 septembrie 2024. Schimbare majora adusa de noua Lege a Pensiilor despre care a vorbit chiar șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024, la Centrele APIA, se vor depune Cererile de plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic in anul 2024. Si in acest an, fermierii vor putea depune Cererea de Plata prin…