Român mort în Congo. Voia să facă bani pentru un apartament Roman mort in Congo Un roman a fost ucis si alti doi au fost raniti in Congo, intr-un atac cu mortiere. Acestia sunt mercenari care sprijina guvernul congolez in lupta cu rebelii. Petru era din Iasi și avea 23 de ani. El a plecat in Congo sa caștige bani ca sa-și cumpere un apartament. Lucra acolo de aproximativ jumatate de an. Era conștient la ce riscuri se expune, insa nu s-a gandit vreo clipa ca iși va pierde viața. A mai fost plecat si anul trecut, iar de aceasta data trebuia sa fie pentru ultima data. A vorbit cu iubita lui, Bianca, chiar inainte de explozie. Petru lucra impreuna cu alti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

