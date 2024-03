Termenul de obținere a vizei de flotant pentru a vota la alegerile locale se apropie: Care este ultima zi? Cetațenii conștiincioși care intenționeaza sa participe la vot intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sunt in cursa contra cronometru pentru a obține viza de flotant necesara. Fara aceasta, prezența l or la urnele de vot va fi compromisa. Data limita se apropie Autoritațile subliniaza importanța respectarii termenului limita pentru a asigura participarea la scrutinul local din 9 iunie. Viza de flotant trebuie sa fie inscrisa in buletin pana cel tarziu pe 5 aprilie. Este condiția esențiala pentru exercitarea dreptului de vot. Procedura de inregistrare Pentru a obține viza de flotant, alegatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

