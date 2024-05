Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a caștigat al doilea sau titlu de campion al Greciei cu PAOK Salonic, iar antrenorul in varsta de 55 de ani a povestit cat de intensa a fost aventura echipei sale din acest sezon.

- PAOK Salonic, campioana Greciei antrenata de Razvan Lucescu, va participa in turului doi preliminar din Champions League pe ruta campioanelor printre capii de serie, cu al 4-lea cel mai bun coeficient, datorita parcursului echipei din sezonul actual al Conference League, unde s-a oprit in faza sferturilor…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Panathinaikos, intr-un meci din play-off-ul campionatului Greciei, potrivit news.ro Invingatorii au marcat prin Despodov ‘2, Thomas ’37 si Schwa ’89 (penalti).Pentru Panathnaikos…

- Banca Centrala Europeana va permite pentru prima data din 2008 ca bancile din Grecia sa-și recompenseze acționarii, dupa ce in timpul crizei financiare, Grecia a injectat aproximativ 50 de miliarde de euro pentru recapitalizarea instituțiilor financiare, conform informațiilor furnizate de Bloomberg,…

- Valoarea tezaurului Romaniei de la Moscova este mult mai mare decat se cunoaște in mod public, spune Traian Basescu. Fostul președinte susține ca tonele de monede de aur sunt mult mai valoroase decat lingourile de aur, deoarece sunt vechi de sute de ani și, implicit, mult mai valoroase. Piesele au…

- Tragerea la sorți a sferturilor Conference League are loc de la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturile Conference League: Viktoria Plzen, Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahce, PAOK, Lille, Fiorentina, Olympiacos. Tragerea la sorți a sferturilor Conference…

- Razvan Lucescu (55 de ani), antrenorul lui PAOK, a facut autocritica, la finele meciului tur din „optimile” Conference League, pierdut (0-2) cu Dinamo Zagreb. „Ne-am batut singuri. Adversarii au fost mai inteligenți și doar erorile noastre au condus la acest scor. Sa nu se fi bucurat prea devreme”.…

- PAOK Salonic, formația pregatita de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a obținut un nou succes in prima liga elena, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Panetolikos cu scorul de 3-1. Panetolikos a deschis rapid scorul, in minutul 5, prin Chatzitheodoridis, dar PAOK a revenit pe tabela in ultima parte…