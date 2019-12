Stiri pe aceeasi tema

- Asta Juskauskiene si-a parasit sotul dupa ce l-a cunoscut pe internet, apoi in realitate pe Mantas Kvedaras, un tanar eliberat recent din inchisoare. Sotul ei, Giedruis Juskauskas, a refuzat sa divorteze si a continuat sa ofere asistenta pentru copiii lor. Prinsa la mijloc intre doi barbati, femeia…

- O femeie in varsta de 35 de ani a aranjat un duel medieval intre sotul si amantul ei, de 42 de ani, respectiv 25, pentru a-i castiga afectiunea, relateaza presa britanica, precizand ca lupta a avut loc pe o strada din Londra.

- O femeie din localitatea Bogatu, judetul Sibiu, si-a gasit sfarsitul langa butoiul cu muraturi, dupa ce a avut o cearta sotul. Femeia a incercat sa-l opreasca pe sotul sau sa deschida butoiul cu muraturi, motivand ca nu sunt gata si sa nu le strice. Barbatul i-a aplicat o singura lovitura in figura,…

- O femeie însarcinata în luna a opta, din satul Macaresti, raionul Ungheni, a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un tânar de 19 ani, fara permis de conducere. Femeia mai avea acasa doi copii, unul era scolar, în clasa a patra si un alt baiat frecventa gradinita. …

- Dupa ce toți locatarii au fost evacuați și consultați de medici, inca 8 adulți și 9 copii au fost internați, pentru investigații suplimentare și supraveghere medicala. The post Cele mai recente detalii in cazul blocului in care au murit doi copii și o femeie, iar mulți locatari au ajuns la spital appeared…

- „Dimineata in care sotul meu a fost informat ca va muri a fost si dimineata cand am stiut ca trebuie sa-l parasesc”, astfel și-a inceput o femeie povestea cutremuratoare de viața. Deși aveau impreuna un copil de doi ani, tanara mama a luat decizia de a divorța. Toata lumea a judecat-o, insa nimeni n-a…

- Denisa Hodisan, din Oradea, este noua Miss Planet 2019, castigand concursul organizat anul acesta la Tbilisi, Georgia.O romanca a cucerit lumea cu frumusețea ei! Denisa Hodisan, din Oradea, a caștigat titlul de Miss Planet 2019, organizat anul acesta la Tbilisi, Georgia. Tanara a absolvit facultatea…

- Cadavrul unei femei a fost scos de pompieri din Mureș, in zona Manastirii Hodoș-Bodrog. Trupul era de multa vreme in apa, așa incat este imposibil de identificat fara analize amanunțite. The post Scene terifiante langa o manastire din vestul țarii. Sfarșit tragic pentru o femeie appeared first on Renasterea…