O femeie înjunghiată a fost descoperită de pompierii veniți să stingă incendiul ce-i cuprinsese casa Un apel la 112 anunța, sambata dupa-amiaza, izbucnirea unui incendiu intr-o casa din comuna Stanești (jud. Giurgiu). Pompierii care au intervenit au gasit in casa o femeie injunghiata in gat. Alarma s-a dat in jurul orei 17, iar pompierii de la Detașamentul Giurgiu – care au intervenit in acest caz – au gasit in casa cuprinsa de flacari o femeie in varsta de aproximativ 44 de ani, cu o plaga taiata la nivelul gatului. Aceasta a fost preluata de un echipaj SMURD și transportata, de urgența, la spital. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, stabilind, la finalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

