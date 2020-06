Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, spune ca, joi, numarul de noi cazuri de COVID va fi unul mult mai mare, dar anunța și noi masuri de relaxare. Nelu Tataru a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Targu Jiu, ca numarul de noi infecții COVID-19 este mai mare ca de obicei in ultimele 24 de ore. „Azi,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca noul coronavirus a suferit mutații, tocmai de aceea aparand cazuri de reinfectari, cum este situația celor trei persoane de la Sibiu, care inițial se vindecasera, iar acum au din nou teste pozitive. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasinormalitate”. Este momentul in care s-ar putea renunța…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, este acuzat ca a numit la conducerea unui spital din județul Alba un contabil, care ar fi lucrat ca șef de sala la restaurant, potrivit primarului din Campeni, Calin Andreș. Primarul din orașul Campeni, Calin Andres, fost primar liberal pana la alegerile din 2016, cand…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca exist[ „un risc foarte mare” de apariție a unui nou focar de coronavirus, dupa cel de la Suceava. Focarul s-a putea localiza tot in Moldova, despectiv la Botosaniul, dupa numarul mare de imbolnaviri in randul cadrelor medicale din Spitalul Judetean…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, joi, ca l-a demis pe Adrian Streinu Cercel de la șefia Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. ”Nu am putut fi de acord cu dansul. Decizia a fost de a-l demite din Comisia științifica de la nivelul ministerului”, a spus Tataru,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri la Piatra Neamț ca au existat cereri pentru introducerea managementului militar la Spitalul Universitar din București și ca ”avem in atenție” actuala conducere a spitalului. El a fost intrebat de ziariști daca ia in calcul demiterea actualului director…