O femeie din Franța, declarată moartă, se chinuie de trei ani să demonstreze că trăiește O femeie din Franța se lupta cu o situație ciudata. Declarata decedata in 2017, ea incearca de atunci sa anuleze decizia, insa s-a impiedicat de procedurile birocratice, conform Reuters. Mai exact, Jeanne Pouchain a descoperit ca a fost declarata decedata cand a citit o instiintare oficiala din partea Curtii de apel din orasul invecinat Lyon in care se spunea ca murise, iar rudele ei erau somate sa achite o suma de bani pe care se presupunea ca femeia ar fi datorat-o. ″Problema mea este ca am fost declarata moarta″, spune femeia, fosta sefa a unei firme de curatenie din localitatea rurala Saint-Joseph,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

