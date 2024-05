Top 5 cele mai vechi mărci auto din lume De la inceputuri umile, ca producatori de motoare marine, pana la producția in masa de automobile, aceste marci auto au lasat o amprenta de neșters asupra industriei auto. Automobilele au devenit astazi o parte integranta a vieții tuturor, fiind unul dintre cele mai utilizate moduri de transport personal. In timp ce mulți dintre noi știu […] The post Top 5 cele mai vechi marci auto din lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- The heads of major industrial companies want the European Union to cut energy costs and the regulatory burden of green rules to help the region stay competitive as the energy transition accelerates, Bloomberg reports. Over 70 business and industry leaders — including Jim Ratcliffe, the billionaire…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce o grupare de hoți a inceput sa sparga aparatele de tip self-pay montate in magazine, la care oamenii iși pot plati facturile la utilitați și chiar amenzile de circulație. O grupare care cutreiera țara și jefuiește aparatele electronice de timp self-play la care romanii…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a admis faptul ca in anul 2020 a „avut anumite naivitati” in momentul in care a facut unele promisiuni. El a precizat insa ca, in ceea ce priveste „chestiuni mari”, precum termoficarea, atragerea de fonduri europene sau inceperea unor investitii, s-au facut pasi inainte.…

- Și-a omorat tatal și a postat video-ul online. The post Și-a omorat tatal și a postat video-ul online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- O brigada a politiei peruviene, avand in componenta un agent costumat in urs de plus, a simulat o vizita romantica marti, de Ziua Indragostitilor, pentru a aresta doua femei care faceau parte dintr-o banda de traficanti de droguri din Lima, scrie Agerpres. Agentii sub acoperire descoperisera ca cele…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL, i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Un consilier local al PNL a injurat-o pe primarița Sectorului 1 chiar in ședința Consiliului Local al Primariei. Consilierul PNL uitase microfonul deschis și se amuza impreuna cu colegii de partid pe seama ”glumelor sale”, spunand ”Vrem sa o f…m pe ma-ta!”. Informația a fost facuta public de Clotilde…