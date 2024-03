Stiri pe aceeasi tema

- Un ginecolog de la un spital din București a efectuat o intervenție chirurgicala și este acuzat ca a externat pacienta, deși nu se simțea bine, și aceasta a ajuns din nou la spital cu septicemie. Polițiștii argeșeni au propus procurilor trimiterea in judecata a acestui ginecolog . Pacienta este din…

- O femeie din Londra care și-a inchiriat apartamentul pe Airbnb susține ca a fost violata de primul client și ca s-a ascuns in camera ei pentru a se apara de agresor. La plecare, el a spus ca ii va lasa „o recenzie buna”.Femeia susține ca Diego Dellarovere, in varsta de 43 de ani, a violat-o in casa…

- Incendiu terifiant in zona Piața Victoriei din București! O femeie a fost gasita moarta. Apartamentul victimei era plin de gunoaie. Medicii nu au putut face nimic pentru a o salva in urma tragediei.

- Apartamentul, situat in centrul orașului, s-a transformat intr-un adevarat infern in timp ce pompierii se luptau eroic pentru a stavili focul. Identitatea femeii in varsta nu a fost dezvaluita, dar aceasta a fost gasita in bucatarie, inconjurata de un nor dens de fum care se raspandea rapid in locuința.La…

- O femeie de 45 de ani care a facut mai multe abateri in trafic, a refuzat sa se supuna testarii pentru consumul de alcool și droguri și a fost și violenta cu polițiștii a fost dusa la sediul Institutului Național de Medicina Legala (INML) pentru prelevare de mostre biologice.Polițiști din cadrul…

- O echipa de negociatori a fost trimisa la locul incidentului, pentru a-l convinge pe barbat sa renunțe la gestul extrem, potrivit Realitatea Plus. Deocamdata nu exista informații privind motivele pentru care acesta a apelat la o astfel de forma de protest. Știre in curs de actualizare.