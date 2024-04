O femeie din București și-a transformat apartamentul intr-o veritabila gradina botanica. In ultimii ani, a investit sume importante de bani, iar in prezent are peste 500 de ghivece cu plante. Gradina botanica in apartament: o femeie din București are in locuința o sera cu 500 de ghivece de plante In momentul in care intri in apartamentul Dianei Pop, o bucureșteanca de 45 de ani, parca ai patruns intr-o gradina botanica. Pasiunea femeii pentru plante a inceput in perioada pandemiei. Ea era deja o mare iubitoare de plante. In urma cu cațiva ani, din cauza restricțiilor, Diana și soțul ei au inceput…