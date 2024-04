Stiri pe aceeasi tema

- O scena șocanta a tulburat liniștea Centrului Vechi din București. O femeie a cazut victima unui atac brutal, fiind injunghiata in fața unui magazin. Agresorul, un barbat in varsta de 73 de ani, a incercat sa-și justifice gestul șocant.

- Un caz groaznic a avut loc, marti, in Centrul Vechi din Bucuresti. O femeie care tocmai iesea dintr-un magazin a fost atacata cu cutitul de un barbat in varsta de 73 de ani. Angajatele magazinului au sunat la 112 dupa ce au vazut scenele socante. Atacatorul, un om cu probleme psihice Incidentul a avut…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in aceasta primavara nu este ușor sa fii Gabriela Firea, comentand faptul ca liderul PSD București a pierdut nominalizarea comuna a PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei și s-a ferit sa pronunțe numele lui Catalin Cirstoiu. ”Este de ințeles aceasta…

- O femeie in varsta de 26 de ani este inculpata sub acuzatia de tentativa de omor si a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, dupa ce l-a atacat cu un cutit pe un barbat. Fapta a avut loc saptamana trecuta, la locuinta victimei, situata in Sectorul 1 al Capitalei, dar initial barbatul a sustinut…

- Barbatul care a batut o femeie pana a lasat-o inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi al Capitalei a fost retinut de procurori pentru 24 de ore si urmeaza sa fie dus in fata unui judecator cu propunere de arestare preventiva.Agresorul este luptator MMA. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- O satmareanca a fost amenințata cu un cuțit, in plina zi, in Centrul Vechi din Satu Mare. Femeia a avut noroc cu un echipaj de jandarmi, care se aflau in zona și care l-au reținut pe individ, relateaza publicația locala PresaSM.Incidentul a avut loc pe 11 februarie. Victima a susținut ca, in jurul orei…

- Un politist de la Brigada Rutiera a fost acrosat, marti, de o masina condusa de o femeie, intr-o intersectie din București, informeaza News.ro. ”La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 16.30, la intersectia dintre Bd. Nicolae Balcescu si str. Dem I. Dobrescu s-a produs un accident de circulatie.…