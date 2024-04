Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arad, ramasa blocata cu masina intre barierele de cale ferata, a scapat cu bine dupa ce a fost salvata de un echipaj de politisti aflat intamplator in zona. Aceștia au intervenit la timp pentru a evita coliziunea cu trenul, reusind sa traga autoturismul chiar langa bariera, astfel incat…

- „Tanarul, in varsta de 15 ani, banuit de savarsirea faptei a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala”, au transmis, miercuri seara, oficialii Politiei Capitalei.Acestia precizeaza ca cercetarile sunt continuate de catre politisti din cadrul Sectiei 21 Politie,…

- O femeie in varsta de 43 de ani din Deva a fost atacata cu cuțitul de catre soțul acesteia. Barbatul ar fi a patruns fara drept in interiorul locuinței femeii și a taiat-o in zona feței și a mainii stangi. Femeia a fost transportata de urgența la spital.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitala, acesta fiind acuzat ca a furat telefonul unui cetațean strain, apoi i-a sustras și bani, iar pentru a-și asigura scaparea, bucureșteanul l-a lovit pe cetațeanul strain.

- O femeie aflata la volanul unei mașini a fost atacata de un barbat inarmat cu un cutit. Incidentul a avut loc pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Ploieșto. Ca sa scape, femeia, aflata alaturi de doi copii mici in masina, a condus cu spatele. Agresorul a fost identificat si, pentru ca era…

- Un moldovean a fost reținut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie dus in fata unui judecator cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a batut o femeie pana a lasat-o inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi din București, scrie presa romana .

- O tanara din București a fost victima unei agresiuni oribile in inima Capitalei. Atacata și desfigurata in bataie, ea a fost ulterior abandonata intr-o scara de bloc din Centrul Vechi. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- O satmareanca a fost amenințata cu un cuțit, in plina zi, in Centrul Vechi din Satu Mare. Femeia a avut noroc cu un echipaj de jandarmi, care se aflau in zona și care l-au reținut pe individ, relateaza publicația locala PresaSM.Incidentul a avut loc pe 11 februarie. Victima a susținut ca, in jurul orei…