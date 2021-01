O femeie din Bacau a murit, vineri, in aceeași zi in care a fost vaccinata anti-Covid. Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau a anunțat ca nu exista probe care sa sustina ca decesul a fost o reactie adversa postvaccinala. “Tinand cont de antecedentele patologice, evolutia pe perioada observarii postvaccinale, respectiv datele clinice si paraclinice inregistrate in UPU-SJU Bacau, nu se sustine decesul ca fiind o reactie adversa postvaccinala indezirabila. Astfel, nu s-a stabilit o legatura de cauzalitate cu vaccinarea, ceea ce incadreaza cazul in categoria evenimentelor coincidente. Conform Organizatiei…