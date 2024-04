Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 52 de ani din Caracal a intrat in stop cardio-respirator dupa o intervenție endoscopica efectuata la o clinica privata de catre Alin Demetrian, un cunoscut medic chirurg din Craiova, fost manager de spital, trimis in judecata pentru ucidere din culpa intr-un alt caz produs anul trecut, au…

- O femeie a ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN-66-Capu Dealului, in comuna gorjeana Branești. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din Filiași, județul Dolj, in timp ce conducea un autoturism…

- Cristinel Lupulescu, consilier in cadrul Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, care a lovit mortal o femeie cu mașina la Targu Jiu a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Curtea de Apel din Craiova a dispus majorarea pedepsei inițiale de la 3 ani și 6 luni…

- Fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova șef al Secției de Chirurgie Toracica, medicul Alin Demetrian a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, relateaza Știri Craiova .In aprilie 2023, medicul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar, fiind…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au dispus trimiterea in judecata a unui medic craiovean, acuzat de ucidere din culpa ca urmare a culpei medicale. Potrivit anchetatorilor, in timpul unei interventii chirurgicale, medicul ar fi provocat decesul unui pacient. Procurorii au mai dispus…

- Circulatia feroviara pe sectia Caracal ndash; Craiova inchisa in cursul diminetii de 16 ianuarie 2024, din cauza deraierii unui tren de marfa, a fost redeschisa pe un singur fir de catre CFR SA astazi, 20 ianuarie 2024, incepand cu ora 9:55, conform CFR Calatori.In acest context, trenurile urmeaza sa…