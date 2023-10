Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnire violenta pe un drum din Timiș. O femeie a ajuns in stare de inconștiența la spitalAccident rutier miercuri pe Centura Lugojului. Doua mașini s-au ciocnit violent, in care se aflau doar șoferii. O femeie a ramas incarcerata și a ajuns la saital in stare de inconștiența. Accidentul…

- Accident rutier miercuri pe Centura Lugojului. Doua mașini s-au ciocnit violent, in care se aflau doar șoferii. O femeie a ramas incarcerata și a ajuns la saital in stare de inconștiența.

- Accident tragic, ieri dupa-amiaza, pe DJ 587 din județul Caraș-Severin, in zona localitații Delinești, in urma caruia o femeie a murit. Accidentul de circulație s-a produs aproape la aceeași ora cu o alta tragedie din județ, care a lasat in urma un mort și trei raniți. „Din primele cercetari s-a stabilit…

- Un accident rutier s-a produs joi intr-o localitate din județul Cluj. Pompierii au gasit la locul accidentului un autoturism avariat, ieșit in afara parții carosabile. In urma accidentului, o femeie a ajuns la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut…

- O mașina de poliție a fost lovita de un alt autoturism, iar doua persoane au fost ranite, traficul rutier fiind blocat. Accidentul rutier a avut loc in afara municipiului Adjud, la intersecția cu DN11A, la km 233+800. Conform Biroului de presa al IPJ Vrancea, „in jurul orei 13.37, o autospeciala din…

- In urma cu 20 de minute pompierii au fost informați despre producerea unui accident rutier la Tureni In zona au loc frecvente evenimente rutiere de acest fel, viteza excesiva neadaptata la condițiile de drum fiind una dintre cauze. La fața locului se deplaseaza echipajele de intervenție. Revenim cu…

- Un accident in lanț, in care au fost implicate patru autoturisme și un tir, a avut loc, duminica dupa-amiaza, la kilometrul 428, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Deva, la coborarea din zona localitații Margina. „La ora 13:11 am fost solicitați sa…