Cum s-a produs accidentul de miercuri de la intrare în Viișoara? Miercuri in zi de targ s-a produs un accident rutier la intrarea in Viișoara cu doua mașini implicate și o persoana ranita. Am solicitat date de la IPJ Cluj privind modul de producere al evenimentului rutier inca de ieri dar raspunsul a venit abia astazi! Accidentul s-a produs in zona oborului din Campia Turzii la intrarea in Viișoara. In impact au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea funcționeaza in regim de taxi. „La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 12.20, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane și avarierea a doua vehicule in satul Viișoara din… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

