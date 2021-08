Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani a devenit spaima locuitorilor din comuna Capriolo, provincia Brescia. Cei doi soți de origine romana obișnuiau sa mearga la furat aproximativ in fiecare zi, insa nu singuri, ci alaturi de copilul lor. Polițiștii italieni le-au intins o cursa imediat dupa ce aceștia au jefuit un batran,…

- O familie de romani a fost implicata sambata, 7 august, intr-un carambol rutier produs la Battipaglia, in provincia Salerno. In accident au fost implicate 4 autoturisme, iar in urma impactului doi copii și șase adulți au fost transportați de urgența la spital. Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza,…

- O romanca in varsta de 47 de ani a fost arestata de carabinieri, in Italia, dupa ce a batut și amenințat, timp de mai mulți ani, un batran in varsta de 85 de ani, de care trebuia sa aiba grija.

- Drama sfașietoare pentru doi romani stabiliți in Italia, dupa ce fetița lor de doar patru anișori a murit, miercuri, la scurt timp dupa masa. Tinerii au solicitat imediat intervenția medicilor, insa efortul despus de aceștia pentru a o salva a fost in zadar. Fetița era perfect sanatoasa Se zice ca nu…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, la Fossalta di Portogruaro, in Veneto. Familia de romani, doi soți, copilul lor și una dintre bunici, cetațeni romani cu domiciliul in provincia Rieti, s-a ciocnit cu alte doua autoturisme.Potrivit publicației trevisotoday.it, toți cei patru…

- O familie de romani a fost pe aproape sa se stinga din viața dupa ce mașina in care se aflau s-a facut zob in urma unui accident rutier. Impactul s-a produs intre trei mașini in Fossalta di Portogruaro, in Veneto. Un tanar in varsta de 23 de ani este grav ranit și a fost transportat de urgența cu un…

- O dupa-amiaza de duminica, alaturi de prieteni, pe malul raului Po din localitatea Boretto, provincia Reggio Emilia, Italia, s-a transformat intr-o tragedie pentru o familie de romani. Un tanar si unchiul lui au disparut sub ape, dupa ce curentii puternici i-au tras la fund in timp ce se racoreau la…

- Autoritatile italiene au dezmembrat joi o retea infractionala specializata in pariuri si jocuri de noroc, in cursul unei ample operatiuni desfasurate in Sicilia, transmite dpa. Politia a inchis 38 de birouri de pariuri in Catania si in alte cateva provincii din Sicilia, zone cu numeroși romani.…