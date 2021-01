Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, ministrul Economiei a trimis Corpul de control la o instituție din subordinea Ministerului Economiei care ar trebui, in teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism. Cu toate astea, nu a avut niciun absolvent, iar angajații au incasat salarii de ordinul zecilor…

- Claudiu Nasui este primul ministru care a implementat startegia ceruta de premierul Florin Cițu pentru elaborarea unor controale amanunțite la instituții de stat la Centrul Național de Invațamant Turistic, instituție aflata sub controlul adirect al Ministerului Economiei.Aceasta instituție a acordat,…

- ​”Nu mai trebuie sa acceptam sa-și bata cineva joc de banii contribuabililor. CNIT, o companie de stat din subordinea ministerului economiei, nu face nimic pe bani mulți. Compania exista de mulți ani și ar trebui, în teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism,…

- Salariul mediu net a crescut cu 22 de lei in octombrie, pana la 3.343 lei. In ce domeniu lucreaza romanii care caștiga in medie peste 7.600 lei in mana Salariu mediu net a crescut cu 22 de lei (+0,7%) in octombrie fața de luna anteroara, pana la 3.343 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent,…

- "Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica iși acorda noi privilegii.Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiați de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel.De…

- Un nume care suna pompos: Centrul National de Invatamant Turistic, pe scurt CNIT. O companie de stat din Romania, care are cinci membri in Consiliu de administratie, plus director general, director adjunct, si toate departamentele aferente, de la administrativ pana la juridic. In total 30 de posturi…