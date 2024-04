O aeronavă se va numi Nadia Comăneci! Sportivii români vor pleca la JO Paris 2024 cu acest avion O aeronava Tarom va poarta numele Nadia Comaneci! Sportivii Romaniei vor pleca la bordul sau la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Este prima data cand un avion va prelua numele unui sportiv. Unul emblematic pentru țara noastra, Nadia Comaneci fiind deținatoarea recordului pentru prima nota de 10 din istoria gimnasticii și a cinci medalii de aur la JO (1976-1980). ”TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris cu o aeronava ce poarta numele Nadiei Comaneci. Compania TAROM a semnat, joi, acordul de utilizare a numelui Nadiei Comaneci pentru denumirea unei aeronave B737-800… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

