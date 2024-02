Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile OUG 27/2022 privind schemele de plafonare - compensare impuse de Guvern s-au dovedit a fi profitabile pentru producatorul de gaze Romgaz. Compania a anunțat pentru 2023 un profit de 2,81 miliarde lei, cu 10%,4% mai mare decat in anul precedent, potrivit unui raport preliminar pe 2023. In…

- Nvidia a numit Huawei un concurent de top intr-o serie de domenii, inclusiv in producția de procesoare care alimenteaza sistemele de inteligența artificiala (AI). Compania cu sediul in Santa Clara a declarat miercuri, in raportul sau anual, ca Huawei a fost principalul concurent in patru din cele…

- Nvidia a depașit recent Alphabet (Google) in ceea ce privește capitalizarea de piața, iar Amazon i-a urmat o zi mai tarziu. Potrivit Bloomberg, acțiunile Nvidia sunt acum evaluate la 1,83 trilioane de dolari, devansand capitalizarea de piața Alphabet, de 1,82 trilioane de dolari. Acest succes plaseaza…

- Compania aeriana Finnair ii roaga pe pasageri sa se cantareasca inainte de imbarcare. Mai mulți operatori aerieni au recurs in ultima vreme la aceasta practica, relateaza Business Insider.

- Guvernul de la Berlin se pregateste pentru o posibila nationalizare a operatiunilor germane ale Rosneft, inclusiv participatia grupului rus la rafinaria Schwedt, au declarat miercuri doua surse guvernamentale, citate de Reuters, informeaza News.ro.Berlinul a plasat sub tutela activele germane ale…

- O companie relocata din Rusia, specializata in producția de anvelope pentru autoturisme, cauta peste 500 de angajați pentru fabrica pe care o construiește in Bihor, scrie Mediafax.Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu Susanna Tusa, CEO Nokian Tyres Romania.…

- Prețul acțiunilor Nvidia, care și-a pastrat și anul acesta statutul de vedeta al bursei americane in ceea ce privește randamentul pe bursa, s-a apreciat cu aproape 500 de miliarde de dolari de la inceputul lui 2024, aproape cat capitalizarea totala a Tesla, arata Markets Insider.

- Valoarea pe bursa a Nvidia, vedeta de anul trecut a bursei americane, a trecut miercuri pentru prima oara de pragul de 1,5 trilioane de dolari in condițiile in care entuziasmul investitorilor fața de inteligența artificiala nu pare sa cunoasca limite, relateaza Markets Insider.