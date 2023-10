Stiri pe aceeasi tema

- La 1 octombrie, dronele de atac au atacat Uzina ruseasca de aviație Smolensk, unde au fost produse rachete Kh-59 - trei dintre cele patru drone au lovit ținta, anunța GUR.„La 1 octombrie 2023, ca urmare a unui atac asupra Uzinei de Aviație Smolensk, procesul de producție a rachetelor Kh-59 cu diferite…

- Tratarea pacientilor cu cancer metastatic: Americanii anunța ca ar fi descoperit o noua tinta potentiala Tratarea pacientilor cu cancer metastatic: Americanii anunța ca ar fi descoperit o noua tinta potentiala Metastaza este procesul prin care celulele tumorale se extind, afectand alte tesuturi sau…

- Gigi Becali (65 de ani) susține ca nu va urca oferta pentru Marius Ștefanescu (25) la mai mult de 700.000 de euro. Transferul mijlocașului lateral de la Sepsi depinde de ce vor reuși covasnenii in play-off-ul Conference League. Marius Ștefanescu este ultima ținta a lui Gigi Becali in acest mercato.…

- Razboiul din Ucraina s-a mutat periculos de aproape de granițele Romaniei. Rusia a lansat atacuri la doar 20 de kilometri de granițele noastre. Alerta uriașa la gurile Dunarii. Forțele aeriene ucrainene au anunțat ca un grup mare de drone rusești au survolat portul Ismail. Ucraineni au scris pe rețele…

- Marcel Bolos a fost intrebat daca tinta de deficit bugetar la rectificarea din septembrie se mentine la 4,4%. “Pot sa va raspund la aceasta intrebare dupa ce masurile fiscale in coalitia de guvernare vor fi definitivate si va voi putea da un raspuns tehnic si argumentat, dar, repet, doar tehnic, nu…

- Cu mulți ani inainte de a o cunoaște pe cea care astazi ii este partenera de viața, Adrian Mutu s-a iubit cu o celebra prezentatoare de televiziune de la Pro TV. Surse din anturajul celor doi au dezvaluit ca antrenorul Rapid platea 15.000 de dolari doar ca sa o auda la telefon. Foto Cu cine […] The…

- ”Incadrarea in tinta de deficit, in anul acesta, este o obligatie, de altfel este un angajament pe care statul roman l-a luat in raport cu accesarea fondurilor europene si a PNRR. Nu cred ca e posibil ca in acest moment vreun stat din UE sa isi poata renegocia acest lucru, dar daca exista disponibilitatea…

- Liderul Partidului comunist din Transnistria și unul dintre opozanții regimului de la Tiraspol, Oleg Horjan, a fost ucis noaptea trecuta in propria casa. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa de liderul Partidului Comunist din Rusia, Ghenadi Ziuganov.