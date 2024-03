Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se pregateste sa dea in judecata Comisia Europeana pentru decizia controversata de a debloca fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria la sfarsitul anului trecut. Ursula von der Leyen e criticata pentru ca a cedat șantajului lui Viktor Orban, scrie Politico, preluat de News.ro.

- Reporterul de la POLITICO a stat de vorba cu primarul din Doicesti, Constantin Stroe, care se afla in functie de 24 de ani si care a vazut ce a insemnat pentru localitate concedierea celor 3.000 de muncitori dupa ce fosta centrala electrica pe carbune si-a inchis activitatea in urma cu zece ani. „A…

- Politia din Bruxelles a gasit scrisori care contineau brucina, o pulbere alba toxica, in mai multe birouri guvernamentale din oras, au declarat vineri procurorii citati de Politico, potrivit news.ro. Plicurile au fost descoperite joi, la Palatul de Justitie, la biroul ministrului Justitiei din Belgia…

- Dupa saptamani intregi de impas, de la summit-ul din decembrie 2022, generate de opoziției Ungariei fața de acest proiect, liderii Uniunii Europene au reușit sa ajunga la o ințelegere, convenind in unanimitate sa acorde un ajutor in valoare de 50 de miliarde de euro Ucrainei pentru urmatorii patru ani.…

- Uniunea Europeana a trimis pana in prezent Kievului ajutoare militare in valoare de 28 de miliarde de euro și a angajat inca aproximativ 21,2 miliarde de euro pentru acest an, potrivit unui document intern elaborat de Comisia Europeana și de corpul diplomatic al UE, consultat de Politico."Se așteapta…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters.Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

