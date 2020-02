O bază militară folosită de Rusia a fost atacată cu două rachete Un sistem de aparare antiracheta de la baza aeriana Hmeimim din Siria a doborat doua rachete in apropierea acesteia, a informat luni postul Ikhbariya, citat de site-ul agenției Reuters. Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor Presa siriana nu a oferit mai multe detalii privind incidentul, informeaza Mediafax. Baza aeriana este folosita in prezent de Rusia, care a intervenit in conflictul sirian in 2015 pentru a il sprijini pe președintele Bashar al-Assad. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

