Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocata disparuta in urma cu 16 ani, ne-a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre ultimele zile de viața ale fiicei, dar și despre tragicul sfarșit al soțului ei, care a murit de ”inima rea”. Am aflat și de ce insista femeia indoliata…

- Statele Unite au anuntat joi o noua serie de sanctiuni ce au ca tinta Rusia, o parte din aceste restrictii fiind decise impotriva companiilor din diverse tari care au legaturi comerciale cu industria militara rusa, in timp ce Washingtonul incearca sa ingreuneze activitatea complexului militar-industrial…

- Dupa ce si-a pierdut mama, Scout Frank, din Statele Unite, si-a dorit sa tina amintirea acesteia cat mai aproape, asa ca, pentru a-i plange pierderea, a decis s-o pastreze sub piele, incorporandu-i cenusa in tusul folosit la noul ei tatuaj.

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca este "foarte bucuros" dupa eliberarea a doua femei americane care fusesera luate ostatice pe 7 octombrie de Hamas in timpul atacului asupra Israelului, transmite AFP, conform Agerpres."Compatriotii nostri au trecut printr-un calvar teribil in ultimele…

- Baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste fortele americane si alte forte internationale in vestul Irakului, a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. Armata irakiana a declarat ca a inchis zona din jurul bazei si a inceput o operatiune de cautare. Nu era inca clar daca atacurile au provocat victime…

- In perioada in care era anchetat de oamenii legii pentru dispariția soției sale, avocata Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a trait o poveste de dragoste cu Ligia Voinea. In urma cu ceva vreme, femeia a vorbit despre despre momentul in care fostul polițist a plans in fața ei, dar și despre clipa in care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica la o baza a Fortelor Aeriene olandeze din Eindhoven, in sudul Olandei, la doua zile dupa ce Statele Unite au dat unda verde pentru ca avioane de lupta americane F-16 sa fie trimise la Kiev, relateaza AFP si Reuters.Presedintele ucrainean,…