Stiri pe aceeasi tema

- Populația mayașa a cunoscut o evoluție foarte rapida in urma cu mii de ani, iar moștenirea culturala și arhitecturala continua sa uimeasca, scrie yoda.ro. Excavațiile și noile investigații realizate la un sit arheologic din Mexic, pana acum necunoscut cercetatorilor, au scos la iveala cea mai veche…

- Un studiu realizat de Universitatea Oxford releva posibilitatea unei supraestimari a numarului victimelor noului coronavirus in afara mediului spitalicesc in Anglia, relateaza AFP. Regatul Unit inregistreaza 45.000 de decese acuzate de COVID-19, iar Guvernul Boris Johnson este aspru criticat pentru…

- Cercetatorii de la California Institute of Technology (Caltech) au descoperit un tip de bacterie care se hraneste cu metale, despre care credeau ca exista de cateva sute de ani dar nu au putut dovedi acest lucru pana acum, precizeaza CNN.Bacteria a fost descoperita accidental in urma unor…

- ​Astronomii au anunțat observarea optica în premiera a unui fenomen despre care se credea ca se produce în total întuneric: coliziunea a doua gauri negre. Ei spun ca au observat o descarcare luminoasa de o intensitate nemaivazuta, iar cele doua gauri negre s-au ciocnit pe fundalul…

- Cercetatorii au descoperit o caracatița pe fundul Oceanului Indian, la 7.000 de metri adancime, cu peste 2.000 m mai jos decat precedentul „record”. Cefalopoda face parte din specia „Dumbo”, dupa inotatoarele situate deasupra ochilor, care o fac sa semene cu celebrul elefant din desenele animate.