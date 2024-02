Cercetătorii consideră că modalitatea de clasificare a cancerelor trebuie să se schimbe Clasificarea unui cancer metastazat in functie de organul in care boala a aparut pentru prima data este o metoda depasita si poate sa ii impiedice uneori pe anumiti pacienti sa aiba acces la un tratament adaptat, considera cercetatorii de la Institutul Gustave-Roussy din orasul francez Villejuif intr-un studiu publicat in revista Nature, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Acest obicei de a clasifica cancerele si de a le trata in functie de organul afectat initial franeaza progresul cercetarilor medicale”, au declarat intr-un articol aparut recent in revista Nature medicii de la acest centru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasificarea unui cancer metastazat in functie de organul in care boala a aparut pentru prima data este o metoda depasita, considera cercetatorii de la Institutul Gustave-Roussy din orasul francez Villejuif.

- Clasificarea unui cancer metastazat in functie de organul in care boala a aparut pentru prima data este o metoda depasita. Acest lucru ii poate impiedica pe pacienti sa aiba acces la un tratament adaptat, arata cercetatorii de la Institutul Gustave-Roussy din orasul francez Villejuif intr-un studiu…

- „Oamenii au ajuns pentru prima data in China cu mii de ani mai devreme decat se credea”, titreaza New Scientist cu litere de-o șchioapa. De la ei citire, o sumedenie de alte publicații au preluat informația sub forma asta. „Descoperirea arheologica susține o expasiune a lui Homo sapiens in estul Asiei…

- Oamenii de știința au descoperit ca mancatul devreme, atat dimineața, cat și seara, este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, scrie Mediafax.Studiul, publicat in revista Nature Communications, a analizat datele a peste 103.000 de persoane din Franța. Cercetatorii au constatat…

- Cercetatorii au descoperit noi dovezi ca Enceladus, luna lui Saturn, ar putea avea condițiile necesare pentru a susține viața extraterestra. Studiile anterioare au aratat ca Enceladus are un ocean adanc, activitate hidrotermala și o chimie complexa.O analiza recenta a datelor colectate de nava spațiala…

- Un test de sange poate estima acum ce organ din corpul unei persoane este posibil sa cedeze curand, potrivit oamenilor de știința de la spitalul universitar Stanford, din California, citat de 360medical.ro. Metoda poate determina rata de imbatranire a organelor și poate evalua riscul unor boli precum…

- Cele mai multe persoane care raman insarcinate dezvolta o afecțiune numita grețuri matinale, unele dintre gravide suferind forme atat de severe incat necesita spitalizare, iar unele femei chiar mor din cauza acestora, scrie CNN.Oamenii de știința au cautat ani de zile sa ințeleaga cauza, in speranța…

- Nici bine nu a fost inmormantata Rona Hartner, ca familia acesteia și tatal fiicei sale, Rita, au inceput un adevarat scandal pe custodia micuței. Rona Hartner a murit de cancer, boala pe care a invins-o in alte doua randuri.Rita are numai 15 ani și toata viața ei a trait alaturi de mama ei. Dupa…