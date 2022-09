Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni, care avea la bord doua persoane, s-a prabusit, duminica, in Lacul Colibita, din judetul Bistrita-Nasaud. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud a primit un apel prin numarul unic de urgenta 112 cu privire la avionul prabusit, iar la fata locului au fost…

- 15 persoane au murit și 22 au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate cel puțin un autobuz și o ambulanța, in sud-estul Turciei, a declarat sambata un guvernator regional. Printre cei morți ar fi și jurnaliști. „In total, 15 dintre cetațenii noștri au murit și 22 au fost raniți…

- Dupa ce, duminica, accidentele s-au ținut lanț pe Autostrada Soarelui, luni dimineața inca un carambol in care au fost implicate 6 mașini a avut loc pe A2, pe sensul de mers spre Constanța. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca a fost solicitat sa intervina pe Autostrada A2,…

- The post Doua accidente in care au fost implicate 8 mașini, pe A2 (Autostrada Soarelui). Trafic ingreunat spre Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Opt persoane, intre care un baiat de ani, au ajuns la spital, joi dimineața, in urma unui grav accident rutier produs pe DN28, in localitatea Lețcani, din județul Iași. Un microbuz și o camioneta, in care se aflau in total 13 persoane, au fost implicate in accident. „Accident rutier pe DN 28 in localitate…

- O nava ucraineana a lovit un ponton al Poliției de Frontiera din Chilia, a intrat apoi intr-o pensiune și a eșuat. Potrivit Poliției de Frontiera, este vorba despre o nava comerciala care venea din Ucraina. O alta informație, neconfirmata oficial, este ca vasul ar fi efectuat o manevra greșita. Ar…

- Oamenii din localitatea Gheorghieni, din județul Cluj, s-au trezit cu motorina in fantani, dupa ce o cisterna s-a rasturnat, iar carburantul a ajuns in panza freatica. Luni a avut loc un accident pe centura Valcele-Apahida, in urma caruia o cisterna a Armatei s-a rasturnat, deversand aproximativ 7 tone…

- Taxa de parcare in statiunile din sudul litoralului a fost eliminata de Primaria Mangalia, care afirma ca a luat aceasta decizie pentru a impulsiona sezonul turistic si a incuraja cat mai multi turisti sa isi petreaca vacanta in zona respectiva. Primaria Mangalia a transmis, printr-un comunicat de presa,…