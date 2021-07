O artistă cunoscută din serialul „La Casa de Papel” vine la București Actrita de origine spaniola, Itziar Ituno, interpreta lui Raquel Murillo (Inspector/Lisbon), unul dintre personajele cu cea mai spectaculoasa evolutie din serialul-fenomen „La Casa de Papel”, vine pentru prima data in Romania la Comic Con (Summer Limited Edition) 2021. Itziar Ituno va fi prezenta la eveniment pe 28-29 August, sambata (dupa-masa) la a doua sesiune si duminica dimineata la prima sesiune, potrivit Mediafax. Astfel, fanii o pot intalni pe Itziar chiar inainte de premiera celui de-al cincilea sezon din „Casa de Papel”, care va avea loc pe 3 septembrie. Itziar se alatura lui Eugene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

