Stiri pe aceeasi tema

- „Reuniunea interministeriala a ministrilor economiei este gazduita de catre Presedintia spaniola la Bilbao. Prima zi a fost dedicata protectiei consumatorilor. In acest context, am avut o discutie bilaterala cu comisarul european pentru justitie, cu atributii privind protectia consumatorului, Didier…

- Agentia de turism Kusadasi, una dintre cele mai vechi de Romania, si-a cerut insolventa. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunta un control la sediul agenției, pentru a vedea situația economica si a vacantelor vandute.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca a deschis joi o actiune de control la sediul agentiei de turism organizatoare Kusadasi pentru a verifica situatia companiei, respectiv pachetele de servicii si serviciile de calatorie asociate comercializate. Agentia de turism si-a…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca a deschis joi o actiune de control la sediul agentiei de turism organizatoare Kusadasi pentru a verifica situatia companiei, respectiv pachetele de servicii si serviciile de calatorie asociate comercializate, potrivit news.ro.Agentia…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca a deschis joi o actiune de control la sediul agentiei de turism organizatoare Kusadasi pentru a verifica situatia companiei, respectiv pachetele de servicii si serviciile de calatorie asociate comercializate. Agentia de turism si-a…

- Societatea comerciala care administreaza agenția de turism Kusadasi a cerut intrarea in insolvența la jumatatea lunii iulie 2023, a relatat BoardingPass. Ministerul Economiei și Turismului a transmis vineri, 21 iulie, ca „toate plecarile, pana la data de 24 iulie, sunt ferme și confirmate”, iar situația…

- A trecut mai bine de o luna de zile de cand cabinetul Ciolacu a depus juramantul dar unul dintre ministerele cheie nu are nici pana azi hotarare de funcționare și organizare, adica iși desfașoara activitatea din inerție. Radu Oprea, pas cu pas, pe urmele Gabrielei Firea Pe 15 iunie 2023, cabinetul Marcel…

- Cea mai mare descoperire de petrol din ultimele decenii, in Romania, a fost facuta in zona localitatii Verguleasa din judetul Olt.In plus, compania OMV Petrom a anuntat ca a facut si alte descoperiri de petrol si gaze naturale in zona municipiilor Targoviste si Targu Jiu."Una dintre…