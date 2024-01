O actriță îndrăgită de la Disney a murit la 90 de ani O indragita actrița de la Disney a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Este vorba, mai exact, de Ana Ofelia Murguia, actrița mexicana care a dat vocea strabunicii Mama Coco in animația Disney Pixar Coco. Rolul i-a adus un premiu Oscar. Ana Ofelia Murguia a incetat din viața Ana Ofelia Murguia a jucat un rol crucial in filmul centrat in jurul calatoriei unui tanar mexican in Țara morților, care dezvaluie misterele familiei și iși urmarește pasiunea pentru muzica. Filmul prezinta festivitațile Zilelor Morților și aduce un omagiu culturii bogate a Mexicului. Potrivit Institutului Național… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

