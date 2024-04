Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula „Trei kilometri pana la capatul lumii”, in regia lui Emanuel Parvu, a fost selectata in Competitia oficiala a celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes care va avea loc in perioada 14 - 25 mai, informeaza un comunicat transmis luni Agerpres.

- Numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 2,4%, in primele trei luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 13.307 la 13.628. Cea mai mare pondere, de aproape 60%, o reprezinta „lovirea sau alte violente” .Din totalul victimelor infractiunilor de…

- „Miami Bici 2”, filmul romanesc care a doborat recordurile de incasari in Romania anul trecut, debuteaza fulminant pe Netflix. Filmul se plaseaza pe prima poziție in topul celor mai vizionate filme ale saptamanii. Comedia, cu incasari de peste 3 milioane de dolari doar din bilete, a reușit sa surclaseze…

- Conform datelor deținute de ANES ( Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Barbați și Femei), in anul 2022, la nivelul județului Argeș s-au inregistrat 295 de victime ale violenței domestice , dintre acestea, beneficiare de servicii sociale: 268 consiliere primara,, 58 consiliere sociala,…

- Numarul cazurilor de violența domestica este in creștere in Romania, conform datelor Poliției, insa foarte puține victime suna la linia telefonica gratuita destinata acestora, fie pentru ca nu se simt indreptațite sa solicite ajutorul autoritaților, fie p

- Nr. 12125 din 27 Februarie 2024 BULETIN INFORMATIV Poate solicita ordinul de protectie persoana a carei viata, intergitate fizica sau psihica ori libertatea ii este pusa in pericol printr un act de violenta din partea unui membru de familie, in scopul inlaturarii unei stari de pericol. Legea 217 2003…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Politiei Romane, in cursul anului trecut, la nivel național, oamenii legii au intervenit la 108.831 de cazuri de violența domestica, dintre care 51.690 in mediul urban și 57.141 in mediul rural. In 94.710 situații, polițiștii au intervenit ca urmare a sesizarilor…

- PREVENIREA VIOLENȚEI DOMESTICE, PREOCUPARE CONSTANTA A POLIȚIȘTILOR,20 de județe au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica. The post PREVENIREA VIOLENȚEI DOMESTICE, PREOCUPARE CONSTANTA A POLIȚIȘTILOR,20 de județe au intrat in etapa a doua de implementare…