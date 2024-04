Ivan Mihai, primul român care câștigă un Major de Counter-Strike la Copenhaga Ivan Mihai, cunoscut sub numele de „iM”, a scris istorie in lumea Esports prin caștigarea primului loc la Major-ul de Counter-Strike 2, desfașurat la Copenhaga. Intr-o finala palpitanta, iM a devenit primul jucator roman care se inscrie in cartea de onoare a campionilor, demonstrand un talent și o perseverența de excepție. Acest triumf nu este doar o realizare personala pentru iM, ci și o victorie mandra pentru intreaga comunitate de jocuri din Romania. Intr-o lume in care Esports-ul este din ce in ce mai recunoscut și apreciat, aceasta performanța este echivalenta cu caștigarea unui premiu Grammy… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

