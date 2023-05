Nvidia construieşte cel mai puternic supercomputer cu inteligenţă artificială din Israel Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat pe cloud va costa sute de milioane de dolari si va fi partial operational pana la sfarsitul anului 2023. Gilad Shainer, vicepresedinte senior la Nvidia, a declarat ca Nvidia a lucrat cu 800 de startupuri din Israel si zeci de mii de ingineri software. Sistemul, numit Israel-1, este de asteptat sa ofere performante de pana la opt exaflopi de calcul AI, pentru a-l face unul dintre cele mai rapide supercomputere AI din lume. Un exaflop are capacitatea de a efectua 1 chintilion – sau 1.000.000.000.000.000.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

